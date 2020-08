A Tavigliano Mantello si ricandida per il terzo mandato: lo sfida il 27enne Bernardini

Sarà una sfida “generazionale” a Tavigliano, in vista delle prossime elezioni comunali, in programma il 20 e 21 settembre insieme al quesito referendario. Il sindaco uscente Gino Mantello si ricandida e cerca la terza conferma di fila. Una vita spesa al servizio del Comune, prima come assessore e vicesindaco, poi come primo cittadino. Al suo fianco ci saranno: Eleonora Boffa Balaran, Roberto Buschino, Giulia Catella, Roberto Ciliesa, Maria Cristina Civadda, Marco Lamantia, Stefano Moro, Giuseppe Napolitano, Elena Ramella e Claudia Tiboldo.

A sfidare Mantello, il classe '93 Marco Maria Stefano Bernardini che guiderà la lista Giovani Amministratori Piemontesi di ispirazione leghista. Insieme a lui saranno della partita: Alessia Caneparo, Antonino Barone, Lorenzo Menegatto, Stefano Bordoni, Cecilia Gobbi, Anna Benna e Stefano Maria Bernardini.