Scene da film a Gaglianico: la Polizia blocca un'auto in mezzo alla strada e ammanetta un romeno

Dal racconto di alcuni testimoni l'auto è stata bloccata in mezzo alla strada dalle macchine della Polizia poi, dicono, pistola alla mano, gli agenti hanno fatto scendere dall'auto la coppia di romeni che stava viaggiando in direzione Biella. Il fatto è successo questa mattina poco prima delle 10 in via Cavour a Gaglianico, davanti alla tabaccheria, lasciando attoniti automobilisti e passanti.

L'operazione è stata condotta dalla Squadra mobile con l'ausilio delle Volanti. Manette ai polsi per l'uomo che viaggiava su un'utilitaria tipo Lancia Ypsilon in compagnia della compagna e della figlioletta, poi la partenza verso la questura. Un poliziotto si è messo alla guida dell'auto dei fermati. In questo momento, alle 12, sono in corso le identificazioni, gli interrogatori e le perquisizioni.

Per agire in questa maniera di certo l'uomo o la coppia stessa era pedinata. Si ipotizza per loro la complicità in qualche furto anche se rimane non chiaro il quadro della situazione. L'uomo infatti allo stato attuale non risulterebbe arrestato.