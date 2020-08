Ponderano, distrutto dalle fiamme capanno con otto bombole di gas all'interno. Potrebbe essere dolo

E' in corso un'indagine da parte di Vigili del Fuoco e Carabinieri della stazione operativa di Biella per accertare le cause che hanno prodotto l'incendio di un capanno in strada della Barazze di Sopra a Ponderano. Le fiamme sono divampate all'interno della costruzione in legno con copertura in lamiera di circa 100 metri quadrati. intorno alle 5 di questa mattina.

Il capanno si trova in mezzo ai campi del comune di Ponderano e non sembrerebbe essere dotato di impianto elettrico. Attimi di apprensione, durante le operazioni di spegnimento, per la presenza di otto bombole di gas gpl e un fornello, prontamente messe in sicurezza. Il lavoro dei pompieri è terminato dopo tre ore e mezza allorquando è stata bonificata tutta la zona. Per spegnere il rogo ci sono volute tre squadre e cinque mezzi dei Vigili del Fuoco.