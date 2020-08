Alcuni cittadini scrivono: “Avvistato un drone spia a Cossila”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Siamo un gruppo di cittadini di Cossila e scriviamo per raccontare un fatto accaduto in data martedì 19 luglio. In vari momenti del giorno abbiamo avvistato un drone sorvolare le nostre abitazioni, ignorando le normative vigenti in merito.

Non abbiamo capito, o saputo, di chi potesse essere.Oltre alla violazione delle leggi sulla privacy, la nostra preoccupazione risiede nel fatto che oggi, con un drone, è possibile visualizzare nitidamente le case, avvicinandosi ad esse, e studiare eventuali passaggi per poter entrare successivamente. Di conseguenza ci siamo interrogati su quali potessero essere i suoi scopi anche perché non ne abbiamo individuato il pilota. I malintenzionati sono sempre dietro l’angolo.

Memori di precedenti situazioni simili, abbiamo segnalato il fatto ai carabinieri ma tenevamo a diffonderlo anche tramite stampa in modo da creare un precedente. Ciò che ci spaventa maggiormente è che chi ha fatto decollare il drone magari non lo ha fatto per svago ma con altre intenzioni future, potenzialmente fuorilegge”.