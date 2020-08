Prove di ritorno alla normalità a Chiavazza, concerto in piazza delle bande di Valdengo e Candelo

Si riparte a Chiavazza. Dopo la sosta forzata per via della pandemia di coronavirus, il gruppo Alpini di Chiavazza e il Carnevale Benefico Chiavazzese tentano il "riavvicinamento" con la comunità nel rispetto delle norme anti contagio e di distanziamento.

Si ricomincia con una serata musicale in Piazza XXV Aprile dove si esibiranno le bande musicali di Valdengo e Candelo dirette dai maestri Rivardo e Falla, formazioni composte da un considerevole numero di giovani promesse. L'appuntamento lirico è previsto per la serata di sabato 29 agosto, alle 21. Ma sono in programma altri importanti eventi.

“Domenica 13 settembre si proporrà il 5° giro della Bertamelina, camminata non competitiva in una bella cornice di vie e sentieri attorno a Chiavazza, con la novità della formula "iscriviti e parti", un modo pensato per non creare assembramenti e rispettare le norme anti contagio e distanziamento – spiegano gli organizzatori – Il ritrovo sarà in Via Firenze, di fronte al teatro parrocchiale con iscrizioni e partenze immediate, dalle 15 alle 17”.