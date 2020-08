Lingua sarda del presente nella poesia “Boghes de rebellia/voci di ribellione”, di Nicola Loi

Grido di dolore e indignazione giunge dalla Sardegna a seguito dei recenti fatti di cronaca e della campagna mediatica contro la nostra Isola. Sofferenza che traspare nei versi di Nicola Loi di Ortueri. “Boghes de rebellia/voci di ribellione”, è poesia scritta di getto, “a bolu”, appositamente composta per il Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”, per imparare a leggere e scrivere in lingua materna contemporanea.

Verrà presentata martedì 25 agosto in collegamento transoceanico tra Su Nuraghe di Biella e il Circolo Sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina). All’incontro sarà presente Alessandra Zedda, assessore del Lavoro e vice presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna.

Boghes de rebellia

Che àinos tirende a punt'in susu,

Pro continente est custa terra mia.

Pro seculos abusu subr'abusu,

In maletrattu e in carestia.

Che l'amus superada cust'ierru,

In s'Isula nos semus inserrados.

Gratzias a cussu fortzadu inserru,

Dae sa pesta nos semus salvados.

Como sa zente arrivende est a rios,

Dae dogni parte e logu, dae dogn'ala.

Comente a medas ateros istios,

Ma battinde a innoghe pesta mala.

Semus brivados pro su ballu tundu,

Ma sunt ballende a s'americana.

In pagu trettu b'est tottu su mundu,

Est torra in dolu sa terra isolana.

Cando semus istados a sa sola,

Chi 'essimis bestidos cun su burca.

Ma oe cun sa malaitta ispola,

Che su Buzinu nos faghent sa furca.

Iscrio custu cantu a malu-coro,

Orioladu e cun arrennegu.

Chi si ch'abbarrent in logu issoro,

Ca sunt faghinde su desertu tzegu.

Como bastat a parare sas palas,

Cun sas promissas de regogli-votos.

Bettant fundales a sas oras malas,

Ma de cussas promissas semus cotos.

Custa terra de ospitalidade,

Devet salvare peddes e corrias.

Sa prenda manna de sa libertade,

Che 'oghet sas antigas tirannias.

Custos profetas de tantos partidos,

Chi sas busciacas cherent pienare.

No sicant de sos Sardos sos sentidos,

Sos isciaos si cheren liberare.

Ca custa zente sarda tostorruda,

Tosta che pedr'antiga 'e su nuraghe.

Mai pro nudda restat a sa muda,

Si cheret sana, libera e in paghe.

Nigolau Loi, su 24 de austu se su 2020

Voci di ribellione

Come asini tirando in salita,

È per il continente questa terra mia.

Per secoli abusi sopra abusi,

Male trattati e in carestia.

L’abbiamo superata questo inverno,

Nell’Isola ci siamo rinchiusi.

Grazie a quella forzata restrizione,

Dalla peste ci siamo salvati.

Adesso la gente sta arrivando a fiumane,

Da ogni parte e luogo, da ogni dove.

Come in tante altre estati,

Ma portando qui peste mala.

Siamo privati del ballo tondo,

Ma stanno ballando all’americana.

In poco spazio c’è tutto il mondo

È torna in sofferenza la terra isolana.

Quando siamo stati da soli,

Che uscivamo vestiti con il burca.

Ma oggi con la maledetta spola,

Come ai tempi del Bogino ci fanno la forca.

Scrivo questo canto malvolentieri,

Preoccupato e con rabbia.

Che se ne stiano nei loro luoghi,

Perché stanno facendo il deserto cieco.

Adesso basta flettere la schiena,

Con le promesse dei raccogli voti.

Fanno fondamenta alle ore maledette,

Ma da queste promesse siamo cotti.

Questa terra di ospitalità,

Dovrà salvare pelli e corregge.

Il grande tesoro della libertà,

Che porti fuori le antiche tirannie.

Questi profeti di tanti partiti,

Che le tasche vogliono riempire.

Non secheranno dei Sardi le aspettative,

Gli schiavi si vogliono liberare.

Perché questa gente sarda prepotente,

Dura come pietra antica del nuraghe.

Per nessun motivo resta in silenzio,

Si vuole sana, libera e in pace.

Nicola Loi il 24 agosto 2020