A Mottalciata assaggi e grigliate alla sarda di terra e di mare

Dopo il forzato confinamento in casa e il conseguente annullamento di molte attività, speranzosi nel ritorno a una certa normalità, riprende la programmazione del prossimo anno sociale di Su Nuraghe.Tra le iniziative già definite, l’organizzazione della Festa sarda fissata per sabato 19 giugno e domenica 20 giugno 2021 con l’arrivo di “Sos Istentales”, gruppo etnorock del pastore Gigi Sanna.

Organizzare la festa sarda 2021, con i previsti spettacolari effetti speciali, offerta sempre a ingresso libero, costituisce un impegno economico non indifferente. Per trovare le risorse necessarie si è già messa in moto la macchina organizzativa di Su Nuraghe, coordinata da Gianfranco Pilloni, coadiuvato da Damiano Locci. Al loro fianco giovani di seconda e terza generazione nati fuori, lontani dall’Isola, in collaborazione con le associazioni con le quali concorrono nell’animare le comunità in cui vivono.

Sabato 29 agosto e sabato 5 settembre sono in programma a Mottalciata due serate all’insegna della cucina di terra e di mare, con grigliate alla sarda di carne e di pesce, grazie alla collaborazione del gruppo Alpini di Mottalciata e de “I Farinei del BBQ”, specialisti di barbecue, ben noti e apprezzati anche fuori di confini del paese in cui operano.Accanto a bistecche, costine, salamelle e salsicce alla brace, l’immancabile maialino allo spiedo a cui farà seguito la specialissima grigliata di pesce con orate, gamberoni e filetti di triglia.

Due serate solo da asporto, con obbligo di prenotazione, in rispetto delle limitazioni imposte dalle diverse ordinanze e disposizioni locali e nazionali in continuo divenire.Il ricavato verrà destinato alle attività del Circolo sardo di Biella e dell’Associazione Alpini di Mottalciata.

Info e prenotazione Ezio, 3477405037 o Gianfranco, 3336918346