Scuola, Ronco Biellese al lavoro per trovarsi pronti alla riapertura

L’annuncio ufficiale della riapertura delle scuole, fissata al 14 settembre, ha obbligato tutte le amministrazioni comunali a cercare di adeguarsi a tutte le normative in materia. Questo vale anche per Ronco Biellese che ha iniziato a lavorare per preparare l’istituto ‘Clemente Penna’ nell'atto di accogliere i suoi studenti.

“I lavori sono per lo più di ampliamento degli spazi scolastici - racconta il sindaco Carla Moglia - in modo tale da permettere ai ragazzi di rimanere distanziati. Non potremo dividere le classi in gruppi più piccoli poiché non vi è abbastanza personale. L’unica possibilità è quella di strutturare tutti gli spazi possibili in modo ottimale. Fortunatamente non abbiamo problemi simili nella scuola materna di Ronco”.

Il primo cittadino ha concluso il suo intervento commentando la scelta del Governo di riaprire le scuole: “Penso che i ragazzi abbiano bisogno di tornare a sedere sui banchi. La didattica a distanza funziona per i più grandi, come gli universitari o gli studenti delle superiori, ma per chi frequenta medie ed elementari diventa quasi controproducente. Pensiamo anche alle famiglie che hanno più di un figlio in casa: non tutti hanno 2 o 3 computer per poter seguire le lezioni. Spero che la fatica che stiamo facendo per permettere a tutto di funzionare dia i suoi frutti”.