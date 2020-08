Ritrovata in Russia la gavetta di un soldato italiano dato disperso da 77 anni

Purtroppo, il tempo è inesorabile: può far invecchiare, confondere e, in ultimo, far dimenticare. Il passare dei giorni è infatti una costante della nostra vita capace di insabbiare quello a cui più teniamo ma, qualche volta, è possibile che lo stesso tempo che cancella sia anche quello che riesuma, che riporta alla luce cose o persone di cui ci si è dimenticati.

È il caso di Angelo Perrone, soldato italiano dato per disperso nella campagna di Russia che, dopo 77 anni, è tornato nelle menti di tutti grazie al ritrovamento della sua gavetta. Si tratta di un recipiente metallico nel quale i soldati ricevevano e consumavano la propria razione di cibo ed è stato riesumato in una vecchia isba di un paesino russo che costeggia il fiume Don, nei pressi di Deresowka. Fortuna vuole che chi ha raccolto questo reperto storico fosse conoscente di Dimitri Ozino, biellese italo-russo che aveva già ricongiunto parenti di soldati e oggetti dei loro caduti soprattutto grazie al suo interesse per la storia militare, specialmente per il fronte sovietico.

“La prima volta che sono andato in viaggio sul Don - racconta Ozino - mi è stata data una piastrina. Tenendola in mano e leggendo il nome del soldato ho pensato che sarebbe stato bello poterla riconsegnare ai parenti. Come se il loro caro potesse in qualche modo ritornare a casa”. Da quella prima piastrina sono passati 15 anni di ricerche, creazione di contatti e sforzi di questo tipo per continuare a ricondurre a casa le anime dei caduti. A questo proposito, lavora anche a stretto contatto con alcune sezioni degli alpini, come quella di Vicenza ed alcune del Biellese.

Ozino inizia così un’impresa estenuante per trovare i discendenti di Perrone, cominciando col chiedere informazioni in un gruppo Facebook dell’Armir, il distaccamento dell’esercito italiano in Russia. Qui si mette in contatto con Renza Maritini che lo aiuta a scovare il figlio del soldato scomparso: Tommaso Perrone, ex agente di polizia di Verzi. In questo piccolo comune in provincia di Savona è possibile trovare un monumento ai caduti in cui campeggia proprio il nome di Perrone.