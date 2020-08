Biella e la Polizia ricordano Francesco Cusano ucciso 44 anni fa dalle Brigate Rosse

A 44 anni di distanza dalla morte compiuta ad opera delle Brigate Rosse, Biella e la Polizia di Stato ricordano il vicequestore aggiunto Francesco Cusano, dirigente del commissariato di Biella e Medaglia d'Oro al Valor Civile.

La commemorazione avrà luogo martedì prossimo, 1° settembre, alle 11.30, in prossimità del cippo evocativo situato in Largo Cusano, all'interno dei Giardini Zumaglini, dove sarà deposta una corona d'alloro, con la benedizione del vescovo di Biella, Roberto Farinella. Alla cerimonia saranno presenti le massime autorità di Biella e provincia, la vedova del funzionario rimasto vittima del terrorismo, Giuseppina Porcaro e il figlio Maurizio, vice questore della Polizia di Stato in quiescenza.