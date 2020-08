Apertura iscrizioni per Servizio Ristorazione Scolastica e Servizio Trasporto Scolastico

Per quanto concerne il servizio di ristorazione scolastica l'iscrizione può avvenire online come da istruzioni al seguente link:http://www.comune.biella.it/web/politiche-giovanili-scuola-educazione-as...E' inoltre possibile presentare il modulo di iscrizione debitamente compilato, via fax o via mail, ai seguenti recapiti:- via fax al numero 015.3507615 (si prega di voler telefonare all’Ufficio Istruzione per chiedere conferma dell’avvenuta ricezione del fax);- via e-mail all’indirizzo: u_istruzionecomune.biella.it

Si evidenzia che alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata copia fotostatica fronte/retro del documento di identificazione dell’adulto dichiarante (in alternativa, gli estremi del documento dovranno essere indicati negli appositi spazi del modulo).N.B.:Per coloro che non hanno modo di effettuare l’iscrizione online attraverso l’apposita applicazione, ovvero di scaricare il modulo da internet, lo stesso sarà messo a disposizione nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 16.00 in uno spazio all’esterno dell’Ufficio Istruzione, sito al 3° piano di Palazzo Pella – Via Tripoli, 48 – Biella.Coloro che non hanno modo di inviare la domanda via fax o via e-mail potranno consegnarla nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00 inserendola nell’apposito contenitore posizionato all’esterno dell’Ufficio Istruzione, sito al 3° piano di Palazzo Pella – Via Tripoli, 48 – Biella.

Stante la situazione di emergenza sanitaria, lo sportello comunale sarà aperto al pubblico, se necessario, solo previo appuntamento.Per quanto concerne il servizio di trasporto scolastico l'iscrizione può avvenire via mail o via fax:Il modulo per la presentazione della domanda di iscrizione è disponibile alla seguente pagina web: http://www.comune.biella.it/web/servizi-on-line/modulistica/143

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, potrà essere presentata all’Ufficio Istruzione con una delle seguenti modalità:·via fax al numero 015.3507615 (si prega di voler telefonare all’Ufficio Istruzione per chiedere conferma dell’avvenuta ricezione del fax);·via e-mail all’indirizzo: u_istruzionecomune.biella.it

Si evidenzia che alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata copia fotostatica fronte/retro del documento di identificazione dell’adulto dichiarante (in alternativa, gli estremi del documento dovranno essere indicati negli appositi spazi del modulo). In caso di eventuale rilascio di autorizzazione dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, al minore di 14 anni, ad usufruire autonomamente del servizio di trasporto scolastico1 sarà obbligatorio allegare copia fotostatica fronte/retro del documento di identificazione degli adulti dichiaranti.

N.B.:Per coloro che non hanno modo di scaricare il modulo da internet, lo stesso sarà messo a disposizione nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 16.00 in uno spazio all’esterno dell’Ufficio Istruzione, sito al 3° piano di Palazzo Pella – Via Tripoli, 48 – Biella. Coloro che non hanno modo di inviare la domanda via fax o via e-mail potranno consegnarla nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00 inserendola nell’apposito contenitore posizionato all’esterno dell’Ufficio Istruzione, sito al 3° piano di Palazzo Pella – Via Tripoli, 48 – Biella.Si ricorda che per l’anno scolastico 2020/2021, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l’accesso al servizio di scuolabus è determinata in base all’appartenenza alle tipologie presenti nel prospetto presente al seguente link: http://www.comune.biella.it/web/sites/default/files/trasporto_scolastico...

Per avere informazioni sui servizi scolastici, si prega di rivolgersi all’Ufficio Istruzione, ai seguenti recapiti:Email: u_istruzione@comune.biella.it

Telefono: 015 3507619 / 623 / 640 / 618Via Tripoli, 48 - Biella