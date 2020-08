Al parcheggio del Piazzo l'arte è protagonista assoluta: murale omaggio a Sebastiano Ferrero FOTO

A distanza di un anno, proseguono gli interventi che uniscono street Art e apparati informativi posti all’arrivo dell’ascensore del parcheggio del Piazzo. Un'operazione che mira a facilitare e favorire la conoscenza da parte del fruitore delle molteplici sfaccettature socio culturali dell’area in oggetto. L’obiettivo è stato sin dall’inizio arrivare alla riqualificazione di una delle vie di accesso al Borgo storico del Piazzo attraverso la giusta commistione tra tradizione e contemporaneità. Le opere sono frutto del progetto BAU - Biella Arte Urbana progetto condiviso tra Fabrizio Lava, dell’associazione Stilelibero e Irene Finiguerra per BI-BOx Art Space.

Nei giorni scorsi, alla presenza dell'assessore Davide Zappalà, sono stati presentati i nuovi lavori del progetto, realizzato con il contributo della città di Biella e della Fondazione CR Biella in collaborazione con il Polo Culturale di Biella Piazzo. L’intervento eseguito presso il parcheggio del Piazzo, situato nella parte alta di Biella Piazzo, ritrae uno dei più importanti personaggi del centro storico della città. Sebastiano Ferrero, figura di caratura internazionale e protagonista di importanti vicende che coinvolgono la storia italiana, francese ed europea, fu un uomo di potere e di grande ricchezza che visse nel borgo storico del Piazzo, dominato dalla torre costruita dalla sua stessa famiglia come celebrazione del potere politico ed ecclesiastico della stessa, che fece sì che il nome Ferrero si spingesse fino alla corte di Ludovico il Moro, dove Sebastiano fu per anni personaggio di spicco.

Gli artisti hanno ritratto questo personaggio facendo riferimento al suo profilo così come ci è stato consegnato da Bernardino de’ Conti, artista della cerchia leonardesca, con in mano un uovo, un simbolo di nascita e rinascita del territorio e di quella ricchezza che deriva da ogni mutazione e capacità di adattamento come nell’uovo che si trasforma in nuova creatura. Accanto a Sebastiano un grande e maestoso cervo, che, anche foneticamente, rinvia alle acque del Cervo biellese, ma è anche simbolo di maestà e potenza, doti che sono state proprie di questo magnifico protagonista della storia della città di Biella e del Biellese.

La Howlers Crew nasce nel 2015 dall’incontro di due artisti biellesi, Francesca Melina (MELISKA) e Gioele Bertin (MORF). Il duo da subito ha coltivato la passione per l’arte muraria cercando di connettere territori e persone attraverso il medium artistico: intervengono nello spazio urbano con l’obiettivo di modificarne attivamente le caratteristiche. Da una parte vi è a volontà di riconnettere persone e luoghi attraverso la sperimentazione di percorsi di partecipazione e coinvolgimento sociale; d’altra parte è forte l’obiettivo di trasmettere i loro messaggi attraverso l’azione nell’ambiente urbano. Il loro spirito eclettico li ha portati ad intraprendere percorsi di vario genere che spaziano dall’arte muraria, al design e alla grafica.