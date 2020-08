Under1000, Sara Lavino Zona a Codera dove l'ospitalità è uno dei pezzi forti del territorio FOTO

Quarto giorno e penultima tappa dell'avventura #Under1000 per Sara Lavino Zona. Ecco il suo diario di domenica 23 agosto. "La forte pioggia del giorno precedente e la mia condizione di salute non ottimale ci hanno regalato un piacevole cambiamento di percorso -racconta la triathleta della Valle Cervo-. Ho raggiunto in bici Mezzolpiano (Novate Mezzola) da lì, con Lorenzo e Mawey siamo arrivati attraverso l’unica strada possibile, una mulattiera di 3,5 km in salita, Codera, un paesino che conta meno di dieci anime che avrei dovuto raggiungere in discesa dal passo del Ligoncio".

E forse dove meno te lo aspetti ecco che la serenità dei pochi abitanti fa capolino alla spettacolare accoglienza dei residenti. "L’associazione degli Amici della valcodera, ci ha offerto un pranzo tipico (delizioso) all’Osteria Alpina -continua Sara Lavino Zona-. È stato davvero bellissimo, abbiamo dedicato parte della nostra giornata a una chiacchierata davvero istruttiva con alcuni rappresentanti dell’associazione. Vi invito a vedere di cosa si occupano e come hanno risollevato un borgo ormai spopolato, con iniziative che mi hanno stupita e saranno sicuramente da spunto. http://www.valcodera.com/ Io e Lorenzo vorremmo ringraziarli profondamente perché, lo spirito #Under1000 ieri è stato capito e sostenuto moltissimo. Grazie anche al Consorzio turistico della Valchiavenna che ci ha permesso di entrare in contatto con Roberto Giardini, presidente dell’associazione. A Codera ci sono un albergo e un museo diffusi, occupano stanze differenti delle tipiche case in legno e granito del paese. È luogo di passaggio di molti escursionisti per la presenza di due case Scout situate nella valle che si apre dietro alla case".

Ma a Codera si possono anche fare incontri inaspettati che ha piacevolmente sorpreso Sara. "Ieri abbiamo incontrato un gruppo di capi che erano di... Biella e hanno detto di seguire il nostro progetto. Che coincidenza!" esclama l'atleta. L'impresa continua verso il finale della quarta tappa. La penultima di questa emozionante Valtellina Edition.

"Siamo poi scesi di corsa, un po’ in ritardo sulla tabella di marcia- prosegue Lavino Zona-. Cambio veloce, bici e vento contro! Una trentina di km e leggera salita verso Villa di Chiavenna. Arrivata giusto in tempo per la diretta che ogni sera, facciamo sul profilo Instagram di @skoutyapp, di cui ringrazio l’ideatore e super amico Ludovico Bizzocchi. A cena ci siamo incontrati con mia mamma, che ha dormito a Chiavenna e ci ha offerto una cena pazzesca in uno dei Crotti tipici della cittadina".

Oggi "rush" finale per Sara che conclude l'impresa in terra valtellinese. "Siamo pronti a partire tra pochi minuti per l’ultima tappa! -conclude-. Arriveremo a Montespluga verso il tardo pomeriggio dove Lorenzo inizierà a realizzare il suo graffito sulla parete della Latteria".