A Pray si vota il referendum al Polivalente, la scuola non si ferma

Buone notizie per gli alunni di Pray. Le scuole comunali non chiuderanno più in vista delle elezioni del referendum, in programma nella metà del mese di settembre. Ad annunciarlo il sindaco Gian Matteo Passuello: “Le tre sezioni elettorali previste saranno spostate dalle attuali aule della scuola primaria in Via Roma, presso il salone Polivalente in via Bartolomeo Sella. La Prefettura ha dato il suo assenso allo spostamento che è al momento a carattere sperimentale anche al fine di rispettare le norme di distanziamento previste per l'emergenza Covid”.