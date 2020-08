A Ponderano Ilaria Zaccaria è il nuovo assessore della giunta Locca

C'è un nuovo assessore a Ponderano. Da questo mese, entra a far parte della giunta Locca come assessore esterno Ilaria Zaccaria, già candidata nelle scorse elezioni: 36 anni, sposata con tre figli e presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune, Zaccaria avrà le deleghe al Turismo, Politiche di Genere, Attività Scolastiche Ricreative e alla casa di riposo RSA Don Matteo Zanetto.

Un ruolo di grande responsabilità come lei stessa ci confida: “Sono onorata e ricoprirò questo incarico nel migliore dei modi. Ci sarà particolare attenzione alle famiglie e ai bambini, così come alle politiche di genere”. Orgoglioso della scelta fatta lo stesso primo cittadino Roberto Locca che spiega: “Persona giovane, attiva e volenterosa, sempre al servizio della comunità”.

Altro tema su cui il neoassessore vuole concentrarsi è il turismo “per rendere più attrattiva la nostra realtà. Non farò grandi promesse che non posso mantenere; sicuramente mi impegnerò a fondo e farò il possibile per poter migliorare Ponderano".