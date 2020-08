Mercoledì in Musica a Palazzo Ferrero, 26 agosto "Torpedo Blu Duo"

Prosegue la rassegna "Mercoledì in musica" nel chiostro di Palazzo Ferrero organizzata dall Caffè Bistrot del Palazzo con la direzione artistica del Biella Jazz Club. Mercoledì 26 agosto "Torpedo Blu Duo" con Anais Drago al violino e voce e Jack Lamura chitarra e voce.Il pubblico intero verrà idealmente caricato sulla mitica Torpedo Blucantata da Gaber, per un viaggio nel tempo attraverso la storia della musica swing italiana, dalla swing-era degli anni ‘30 e ‘40 fino ai giorni nostri. I ritmi swing e jazz che contraddistinguono il sound del quartetto verranno usati per ripercorrere in maniera fresca e divertente un secolo di musica italiana.

Si partirà dagli anni '40 con le pietre miliari del genere come il Quartetto Cetra e Natalino Otto, si passerà dagli anni '50 e '60, con capisaldi dello swing italiano come Buscaglione, si attraverseranno gli anni '70 e '80 coi grandi cantautori come De Andrè o Conte, fino ad arrivare all'epoca moderna coi brani di Dalla, Celentano, Battisti.Oltre alla rivisitazione delle canzoni più famose, i Torpedo Blu presenteranno al pubblico anche alcuni inediti scritti da Giacomo Lamura. Ad arricchire lo spettacolo musicale verranno raccontati aneddoti e vicissitudini che collegano i cambiamenti della storia del Bel Paese conquella della musica che l'ha raccontato.

Uno spettacolo adatto a tutti, per chi ha voglia di divertirsi e per chi ha voglia di ascoltare, ma soprattutto per gli amanti della musica d'autore.Il concerto inizierà alle ore 20,30 ed è possibile prenotare direttamente alla caffetteria.