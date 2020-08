Turismo di prossimità in crescita, parla presidente Ciccioni al Tg3 regionale: “Persone scoprono luoghi straordinari”

Cresce il turismo di prossimità in una stagione segnata dall'emergenza sanitaria legata al Covid. Nei giorni scorsi, il presidente della Camera di Commercio di Biella e Vercelli Alessandro Ciccioni ha parlato dello sviluppo di questo settore sul tg regionale di Rai 3: “Il turismo di queste zone è aumentato grazie alla vicinanza delle grandi città metropolitane, come Torino e Milano, e al voucher per il turismo, straordinario strumento lanciato dalla regione Piemonte che ha permesso di allungare i pernottamenti nelle nostre strutture da 1 a 3 giorni. Le persone provenienti dalle città limitrofe hanno avuto modo di scoprire questo straordinario luogo di interesse, crocevia tra le montagne della Valsesia, le pianure del Vercellese e le montagne biellesi. Qua, infatti, ci sono zone con dolci colline e zone in pianura dove si può praticare un cicloturismo anche per famiglie e quindi adatto a tutti”.