Panoramica Zegna, frontale tra una Ducati e una Ford Fiesta. Centauro in ospedale

Nella mattina di ieri, a Bielmonte, sulla strada provinciale 232 Panoramica Zegna, si è verificato un incidente frontale tra una Ducati condotta da un 44enne biellese ed una Fiesta, con alla guida un 46enne della zona. Sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Trivero che dopo essersi accertati delle condizioni dei coinvolti, hanno atteso l’intervento di un’ambulanza che ha precauzionalmente trasportato il centauro all’ospedale di Ponderano, per essere sottoposto agli accertamenti sanitari a seguito delle contusioni riportate nella collisione. Dopodichè i militari hanno provveduto ai rilievi del caso per stabilire la dinamica dell’incidente e regolato il flusso del traffico. Il traffico stradale non ha subito grosse ripercussioni.