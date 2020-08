Mauro Tamagno è morto per cause naturali. A stabilirlo la Procura di Biella

Morte per cause naturali, è questo il verdetto dell'autopsia effettuata sul corpo di Mauro Tamagno, deceduto lo scorso 6 agosto insieme al suo cane. A renderlo noto è la stessa Procura di Biella che aveva aperto subito un fascicolo.

A ritrovare il corpo ormai senza vita del biellese erano stati i Carabinieri su indicazione del sindaco del paese. L'inchiesta era stata aperta per far luce su diverse ipotesi di morte, visto che l'uomo, ormai in avanzato stato di decomposizione per il caldo, era deceduto insieme al suo fido amico a quattro zampe.