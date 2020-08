Pratrivero in lutto per la morte di Giuliano Gabrielli, all'età di 65 anni. I funerali si sono svolti nel pomeriggio di sabato, 22 agosto, nella chiesa parrocchiale della frazione di Valdilana.

Geometra, era molto conosciuto per la sua professione e stimato dai colleghi. A stroncarlo un malore che non gli ha lasciato scampo mentre stava lavorando in un cantiere di Torino: a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo e il tempestivo intervento dei soccorsi.