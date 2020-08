Incidente stradale a Mongrando nelle vicinanze della Biverbanca in via Roma, ieri mattina. Durante l'operazione di retromarcia, un furgone Iveco condotto da un 30enne della Valle Elvo, ha impattato contro una moto Yamaha che stava sopraggiungendo, con in sella un 24enne di Donato.

Il centauro è rimasto leggermente ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano in codice verde per gli accertamenti del caso.