Cavaglià in lutto, morto il pensionato caduto dalla scala mentre puliva la tomba di famiglia

È morto nei giorni scorsi il pensionato caduto da una scala mentre era impegnato a ripulire la tomba di famiglia nel cimitero di Cavaglià (clicca qui). Per cause ancora da accertare, avrebbe perso l'equilibrio cadendo a terra e battendo con violenza la testa.

Si chiamava Giorgio Cabrio, 74 anni, nato e cresciuto fin dalla nascita a Cavaglià, prima di trasferirsi a Savigliano, unendosi ai membri della sua famiglia. L'uomo è stato prontamente soccorso e trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Novara per le cure del caso. Per giorni ha lottato tra la vita e la morte ma purtroppo non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le sue condizioni di salute. Saputa la notizia, la comunità di Cavaglià si è stretta al dolore della famiglia. “Il sottoscritto - spiega il sindaco Mosè Brizi - e tutta l'amministrazione comunale si uniscono al cordoglio dei familiari del defunto”.

Un ricordo arriva anche dal capogruppo di Uniti Per Cavaglià Augusta Bortolotto: “Giorgio era un uomo riservato, molto stimato e conosciuto in paese. Cavaglià era sempre nel suo cuore e avendo ancora la possibilità di utilizzare la casa di proprietà, era giunto all’inizio dell’estate per trascorrere la vacanza estiva tra i suoi amici e concittadini accanto alla sua adorata moglie. La sua attività lavorativa lo aveva visto impegnato dapprima come impiegato alle Poste di Ivrea e poi a dirigere l’Ufficio Postale di Roppolo fino alla pensione. La sua dipartita così rapida e inaspettata ha lasciato tutti nello sconcerto proprio perché godeva di ottima salute, era molto attivo e il suo fisico leggero e scattante non poteva far presagire un tale epilogo”. Le esequie non sono ancora note perchè è in atto l'autopsia.