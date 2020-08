Molta apprensione per una signora soccorsa dai Vigili del Fuoco e 118 in via Amendola a Biella, nella tarda serata di oggi 24 agosto. Fortunatamente per la donna, caduta in casa, sono state sufficienti le cure prestate dai sanitari sul posto. Sull'intervento presenti anche gli agenti della Polizia di Stato che hanno coadiuvato le operazioni.