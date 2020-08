Biella, multa e allontanamento dai Giardini Zumaglini per un 50 enne ubriaco

Ieri domenica 23 agosto 2020, intorno alle 18.40, veniva segnalato alla sala operativa della Questura un soggetto che creava disturbo ai Giardini Zumaglini. Immediatamente arrivava sul posto un equipaggio della Polizia di Stato.

Gli operatori della Squadra Volante intercettavano subito un uomo sui 50 anni, in evidente stato di ubriachezza, conosciuto al nostro ufficio, che stava creando disturbo all’interno dei Giardini. L’uomo, che in un primo momento si mostrava poco collaborativo con gli operatori di Polizia, è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza e in applicazione al Regolamento di Polizia Urbana, è stato allontanato dal luogo in questione.