Poesia di Tommaso Corongiu di Atzara per Su Nuraghe di Biella

Martedì 25 agosto 2020, alle 21:00, appuntamento transoceanico tra Biella e La Plata (Argentina) - Laboratorio Linguistico - incontro in lingua sarda materna, presente Alessandra Zedda, assessore al Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna.L’ombra è la parte di noi che da subito impariamo a riconoscere. Nella cultura popolare, l’ombra può rappresentare l’anima della persona. Senza di essa saremmo incompleti. In questo sostrato di saperi e di conoscenza si inserisce la poesia di Tommaso Corongiu, di Atzara. Appositamente composta per il Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”, viene inserita tra i testi del prossimo incontro transoceanico tra “Su Nuraghe” di Biella e il Circolo sardo “Antonio Segni”, di La Plata per imparare a leggere e scrivere in lingua materna.“Anche questa poesia, come altre - afferma Tommaso Corungiu - nasce quasi per caso. In questa calda estate di lunghe giornate soleggiate - continua il Poeta - il cercare un po’ d'ombra è una cosa ovvia. Nel mio scritto proprio l'ombra è il soggetto principale. Ma - precisa - non l'ombra dove cerchiamo refrigerio, bensì quella che ci accompagna sempre: la nostra ombra. Nel corso della nostra vita osserviamo tanti cambiamenti, in noi stessi, in ciò che ci circonda e negli affetti. Tante di queste cose le perdiamo per strada, ma l'ombra no: è sempre con noi”.