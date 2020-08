A Valdilana oltre 450 persone alla festa dell'Alpe Artignaga: polenta assoluta protagonista FOTO

Più di 450 persone hanno riempito con coperte colorate l'ampia distesa verde dell'Alpe Artignaga. Nella giornata di ieri, 23 agosto, so è tenuta il tradizionale appuntamento realizzato dal Cai Biella che, dopo la consueta passeggiata in montagna, si è tenuto il pranzo a base di polenta concia servita ai presenti dai volontari. Con percorsi differenziati ogni partecipante poteva ordinare la sua porzione d'asporto e tornare dalla sua famiglia in totale sicurezza.

"E' da più di 30 anni che la festa si svolge e negli ultimi tempi è cresciuta molto - dichiara Ezio Grosso il presidente del Cai della sezione di Mosso - Era molto importante per noi riuscire a farla anche quest'anno: è un modo per far conoscere il territorio e di passare una giornata fuori all'aria aperta".

Per raggiungere la bellissima vallata basta una passeggiata di 30 minuti partendo dal Bocchetto. L'Alpe Artignaga è una meta frequentata tutto l'anno e l'area circostante alla baita è proprietà del comune di Valdilana che vuole ulteriormente valorizzare la zona aggiungendovi dei tavoli da picnic.