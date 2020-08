Cerrione, contributi ai cittadini per smaltire amianto

Contributi per smaltire amianto. Da venerdì scorso, i cittadini di Cerrione possono richiederli come previsto dal regolamento mediante la compilazione e il deposito al protocollo comunale dei modelli di richiesta contributo scaricabili dal sito del Comune o ritirabili presso gli uffici comunali negli orari di apertura al pubblico. Il termine ultimo per la presentazione della richiesta è stato fissato il 30 novembre 2020.