Vigliano, via Marconi torna a doppio senso di marcia. E il Municipio avrà un nuovo colore

Il Municipio di Vigliano Biellese sarà giallo.

Questo ha deciso la Soprintendenza Beni Culturali nella settimana di Ferragosto, sbloccando un cantiere aperto lo scorso 21 febbraio, e dando il via ai lavori di tinteggiatura dell'edificio.

“Questa lungaggine burocratica importante rispetto al cantiere – racconta il sindaco Cristina Vazzoler – è stata causata dalla pandemia e, dopo il lockdown, dai diversi sopralluoghi effettuati dalla Soprintendenza. In un primo tempo sono venute due restauratrici, che avevano sollevato i vari strati di colore ed era emerso un rosso mattone, un bel colore che ci trovava favorevolmente d'accordo perché era un cambiamento e permetteva di nascondere di più lo smog proveniente dalla strada”.

Il colore sui cui era orientata l'Amministrazione è stato però bocciato dalla Soprintendenza. ”Hanno eseguito altri sopralluoghi in cui sono stati fatti pannelli dimostrativi del colore, - continua il sindaco - dopodiché hanno scelto questo giallo particolare, che dicono essere il colore originario dell'edificio, e che comporta costi superiori. Non ritengo logico che un ente imponga ad un altro maggiori spese, perché noi dobbiamo considerare anche l'economicità dei lavori e non soltanto la loro di durevolezza”.

Con la riapertura del cantiere, da fine agosto, inizio settembre, Via Marconi tornerà a doppio senso di marcia. “Sarà effettuata la tinteggiatura sul lato Via Marconi – precisa il primo cittadino – e poi i lavori proseguiranno con la tinteggiatura delle altre pareti del municipio, delle persiane, delle parti in ferro e di quelle metalliche, e con il rifacimento del tetto. Nel momento in cui il ponteggio sarà smontato, l'edificio sarà a posto”.