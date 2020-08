Riapre la corsia nord di via Lamarmora all'altezza della rotonda davanti al Palazzo della Provincia

Procedono i lavori per il rifacimento piano cubettature. Come annunciato con un precedente comunicato, mercoledì sera (26 agosto), alle 18, Via Lamarmora all'altezza della rotonda con corso Risorgimento e via E. Bona (corsia nord, direzione verso Piazza Cossato), verrà riaperta al traffico cittadino.

I lavori sono terminati ma il terreno deve riposare qualche giorno prima di poter subire il transito dei mezzi. In riferimento al “piano cubettature” continuano, come da programma, anche i lavori in via Pietro Micca e in via Seminari: i lavori inizieranno da via San Filippo e proseguiranno verso piazza Duomo. Questi investimenti sono inseriti nello medesimo appalto.

Ricordiamo che i cantieri del piano asfaltature sono iniziati a gennaio di quest'anno e che purtroppo hanno subìto alcuni ritardi a causa del blocco di circa due mesi durante il periodo di lockdown.