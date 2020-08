Coronavirus, personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private al via test sierologico

Da oggi, lunedì 24 agosto 2020, i test sierologici per il covid-19 possono essere effettuati dai Medici di Medicina Generale dell'ASLBI al personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private. I Medici di Medicina Generale (MMG) eseguiranno lo screening sui loro assistiti. Nel caso di cittadini sprovvisti di MMG o nel caso in cui il proprio medico non abbia aderito all'iniziativa, questi dovranno presentarsi al Dipartimento di Prevenzione in via Don Sturzo 20 da lunedì 24 agosto a mercoledì 2 Settembre dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 15,30 senza prenotazione con l'allegato modello compilato.

Il tempo medio di esecuzione del test è di 30/40 minuti ed il referto verrà consegnato subito.Se il test risultasse positivo, il paziente dovrà rispettare l'isolamento fiduciario per il tempo necessario all'esecuzione di tampone rinofaringeo (24/48 ore), che nel caso di positività al virus darà origine all'emissione di ordinanza di isolamento.Prima di recarsi per l'effettuazione del test, è possibile scaricare e compilare l'apposito modulo di "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio" allegato sull'home page del sito http://www.aslbi.piemonte.it​ nella sezione news: https://bit.ly/3j3n2Tw