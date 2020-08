Candelo sul tg regionale per parlare di turismo e ripresa. Gelone: “Ricetto? Esempio di bellezza italiana”

Candelo finisce sul tg regionale. A comunicarlo il sindaco Paolo Gelone in un post sulla propria pagina Facebook: “Sabato sera il Tg itinerante di Rai3 ha scelto Candelo per parlare di turismo e ripresa. Perché il Ricetto è sicuramente un esempio di bellezza italiana che ha beneficiato in questi ultimi mesi dei flussi del turismo di prossimità 2020 e quindi di un dinamismo positivo che ha reso il paese ancora più vivo e vivace. Presto annunceremo ufficialmente i primi frutti del lavoro di questa estate, tra proposte di rilancio, nuove iniziative di qualità e promozione, per migliorare ancora. Per un turismo slow, sostenibile, che guardi alla bellezza e alla cura dell'intero paese e quindi anche al benessere dei cittadini e all'indotto per l'economia locale”.