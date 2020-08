L'opinione di Vittorio Barazzotto: "Un calcio sugli stinchi"

Da interista, avevo tifato per vedere scendere nel campo dello stadio di Biella i giocatori granata, non solo per la portata dell’evento sportivo, ma anche per l’effetto promozionale del nostro territorio che ne sarebbe derivato e un sostegno a strutture ricettive di primissimo livello. Poi la notizia, che ci ha preso in contropiede: ritiro annullato. Una scelta così categorica che non consente nemmeno di tentare una strategia di recupero in zona Cesarini.

Per una volta il fato, mai clemente con la squadra granata, non c’entra perché una delle motivazioni ufficiali è la non eccellente qualità del manto erboso dello stadio cittadino. Forse per questo il vice sindaco ha tentato un salvataggio in corner e si è trasformato in un improvvisato assessore giardiniere taglia erba, avventurandosi nella solita azione, che inizia ad essere superata, di propaganda personalista.

Alla base del diniego inaspettato potrebbero celarsi invece scelte che tenderebbero a non scontentare altri territori.

La verità non la sapremo mai, ma certamente Biella non è stata trattata bene.

Nonostante ci si pavoneggi dietro l’illusione di essere benedetti dall’UNESCO, il nostro pressing politico, o meglio diplomatico, è ai minimi termini e nemmeno la promozione a Città Creativa ha fatto segnare una rete a nostro favore.

Forse qualcuno pensa che Cairo non conoscesse il nostro bollino blu, altrimenti non si sarebbe permesso di entrare a gamba tesa e riservarci una simile umiliazione! Come è possibile?