Lavori in corso a Pray, messi in sicurezza alcuni versanti di frazione Flecchia

Proseguono senza sosta gli interventi di messa in sicurezza di alcuni versanti di frazione Flecchia, a Pray. A fare il punto della situazione lo stesso primo cittadino Gian Matteo Passuello che spiega: “I due lavori terminati sono solo una parte del progetto finanziato dalla Regione Piemonte per un importo di 200.000 euro. I rimanenti interventi che saranno avviati nei prossimi giorni riguarderanno la sistemazione di un versante in frazione Villa Sotto e il consolidamento del basamento di un ponte sulla strada Flecchia,Valle Fredda”.