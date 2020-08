Under1000 Valtellina Edition, l’influenza colpisce ma non ferma Sara Lavino Zona FOTO

"Cambio veloce passando per Morbegno e sono risalita in bici sulla costiera dei Cech -prosegue Lavino Zona-. Arrivata ai Bagni di Masino ormai in serata con problema tecnico per me, l’influenza che aveva Lorenzo, mi è arrivata! Mal di gola e spossatezza, per questo motivo e in seguito alle torrenziali piogge di ieri, ho deciso di modificare il programma di oggi è di raggiungere, quindi, Codera, non facendo il Passo Ligoncio (EEA) ma passando da Mezzolpiano (Novate Mezzola) in bici e poi proseguire sulla mulattiera pedonale, unica via per raggiungere questo borgo davvero UNDER1000 (abitato stabilmente da meno di 10 persone con età che va da 42 a 91 anni, un tempo più di 500)”.