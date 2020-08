Basket, il Teens Biella può festeggiare: È serie C Gold

Manca solo l'ufficialità della FIP ormai per decretare l'ammissione dello ZetaEsseTi Teens Basket Biella in serie C Gold. Spiega il presidente Luciano D'Agostino: "Qualche giorno fa ho ricevuto la comunicazione ‎ufficiosa da parte del presidente regionale Mastromarco: saremo una delle 11 squadre al via del campionato Gold. È un sogno che si realizza, un traguardo storico che fino a qualche anno fa non avremmo mai immaginato di raggiungere. Se penso che nel 2017 giocavamo nel campionato di promozione, realizzo quanto grande sia stata la nostra crescita, merito del lavoro di tecnici, atleti e dirigenti, che erano e restano il cuore pulsante di questa società".