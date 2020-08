Raccolta rifiuti strade comunali: Franceschini (FdI) "Inesattezze sui social nei post di Lerro e Pizzi"

Le roventi temperature di questo agosto rendono roventi anche le polemiche sul servizio raccolta rifiuti sulle strade comunali appaltato da Cosrab alla cooperativa Orso Blu.

In un post del 15 agosto su facebook Michele Lerro poneva polemicamente una serie di domande a cui Cristiano Franceschini, segretario provinciale di Fratelli d'Italia, ha inteso rispondere con un comunicato stampa che così recita:

"Lerro dovrebbe ricordare che ad assegnare a SEAB il servizio di raccolta sulle strade provinciali fu lui stesso con una delibera consortile di Cosrab e ne rivendicò la legittimità nonostante la Provincia, allora come ora, non fosse un Ente consorziato a Cosrab e neppure fosse un Ente socio di SEAB e ignora che il servizio ora proposto è assai diverso da quello da lui a suo tempo offerto, perché è rivolto ai Comuni per la raccolta dei rifiuti abbandonati sulle strade comunali e non su quelle provinciali.

È pertanto un servizio ai Comuni con i soldi dei Comuni.

Fraintendendo il comunicato di Cosrab è evidente che non si è inteso che, separato dal predetto progetto, vi sarà poi un intervento rivolto alle strade provinciali e che vedrà il cofinanziamento della Provincia".

Sulla questione si è espresso su facebook anche Alessandro Pizzi:

Prosegue Francheschini: "Pizzi, prima vice presidente di Michele Lerro, poi candidato Sindaco di Biella e, infine, co-portavoce in Piemonte di Europa Verde, critica l'assegnazione dei servizi di cui sopra alla Cooperativa Orso Blu anziché a SEAB e si spertica in elucubrazioni inutili. Sappia il signor Pizzi che Cosrab risulta avere in prima battuta formalmente richiesto lo svolgimento del servizio a SEAB e che quest'ultima ha comunicato che non sarebbe stata nella condizione di svolgere autonomamente l'attività, precisando che l'avrebbe subappaltata a cooperative sociali ed invitando infine Cosrab a provvedervi direttamente.

Bisognerebbe che, oltre a sentenziare, ci si ponga qualche piccola domanda. Diceva Oscar Wilde: “ci sono persone che sanno tutto e purtroppo è tutto quello che sanno”.....



Cristiano Franceschini

Segretario Provinciale

Fratelli d’Italia Biella