Disegni e sculture, con Opera Omnia Mariella Perino presenta il suo libro

La passione e la gioia di progettare e creare forme scolpite nella sienite, nel granito, nel marmo e poi le terrecotte, i bronzi, i gioielli d’argento senza tralasciare la sezione dedicata ai disegni.

Tutto fluisce con naturalezza ed eleganza attraverso le pagine del libro di Mariella Perino dal titolo Opera Omnia, curato dall’arch. Raffaella Greppi, con la collaborazione del fotografo Roberto Ramella, editore Botalla. Il volume, che ha ricevuto il Patrocinio della Città di Biella per essere stato “dedicato a una delle artiste più meritevoli e affermate del nostro territorio”, verrà presentato al pubblico sabato 29 agosto alle 17.30 presso il Chiostro di San Sebastiano, al Museo del Territorio.

Parlerà la scultrice Mariella Perino, interverranno la curatrice e Carlo Gavazzi. In caso di maltempo l'evento si terrà presso il Teatro Sociale Villani, a posti limitati, secondo le norme vigenti. L'evento sarà organizzato in sicurezza seguendo le disposizioni adottate per l’emergenza Covid-19. Ingresso libero.