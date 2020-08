Dal Nord Ovest - Camioncino a fuoco, chiuso il tratto autostradale tra Stroppiana e Santhià

Intervento dei Vigili del Fuoco di Vercelli sulla bretella Stroppiana Santhià poco dopo le 20 di ieri, 22 agosto, per l'incendio di un camioncino che trasportava salumi e formaggi. Dato che la colonna di fumo era visibile anche da lontano, è stato necessario chiudere quel tratto di autostrada per la durata dell'intervento. I due ambulanti sono riusciti ad uscire in tempo dal camioncino, rimanendo illesi. Sul posto è intervenuta anche la Polizia autostradale di Casale Monferrato.