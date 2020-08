Ubriaca entra in un bar e chiede da bere ma al rifiuto del titolare dà un escandescenza

Ubriaca, dà in escandescenza in un bar perché il titolare si rifiuta di servirle degli alcolici. L'episodio è accaduto ieri sera, 22 agosto, in un locale di via Rosselli a Biella. A riportare la situazione alla normalità sono state le forze dell'ordine, interpellate dal 37enne gestore del locale, alle quali la donna ha raccontato di essere stata ingiuriata. Interrogati dagli agenti, i presenti hanno però confermato la versione del barista, secondo il quale era stata lei a insultare gli avventori del posto e il titolare stesso. La donna, una turista dominicana di 42 anni e residente fuori provincia, è stata quindi invitata ad allontanarsi e potrà essere sanzionata per ubriachezza molesta.