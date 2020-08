Si è spento a 66 anni Roberto Guala, ex assessore di Valle San Nicolao

Lutto a Valle San Nicolao per la morte dell'ex assessore Roberto Guala. A darne notizia tramite un post di Facebook il consigliere comunale Gianluca Franzoi: "Il sindaco, il consiglio comunale, i dipendenti - scrive - porgono le più sentite condoglianze a Michela Guala per la perdita del papà Roberto già amministratore di questo comune. Un grande abbraccio a tutta la famiglia in questo momento di dolore".

La figlia Michela, infatti, è impiegata all'ufficio Anagrafe del comune. L'ex assessore avrebbe dovuto compiere 67 anni a settembre.