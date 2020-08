Intervento del Soccorso Alpino della Valle Cervo poco dopo le 15,30 di oggi, 23 agosto, a Piedicavallo. Per cause al momento sconosciute, un uomo di circa 80 anni è caduto mentre si trovava al parco delle Ravere, procurandosi una ferita lacero-contusa all'occhio. Dopo averlo recuperato e medicato sul posto i tecnici del Soccorso Alpino lo hanno affidato alle cure del 118, per il trasporto all'ospedale di Ponderano.