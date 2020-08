Malore in casa nella notte, soccorsa dal 118 grazie ai vicini

Accusa un malore e non riesce più a muoversi. Come da prassi, per permettere agli operatori sanitari del 118 di entrare a soccorrere la persona, sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Al loro arrivo però, l'alloggio era già stato aperto grazie ai vicini di casa, gli stessi che hanno lanciato l'allarme. Protagonista dell'episodio, accaduto intorno alle 23,30 di ieri sera 22 agosto, una donna residente in via Luisetti a Biella. Soccorsa dall'équipe medica, è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.