Auto in una scarpata a Portula, ma il conducente non c'è

Auto in una scarpata a Portula, ma del conducente non c'è traccia. Questa la segnalazione che alcuni passanti hanno inoltrato al 112 nella mattinata di ieri, 22 agosto: non riuscendo a raggiungere il luogo dell'incidente a causa di un tratto di strada chiuso al traffico per una frana, le forze dell'ordine sono risalite al proprietario del mezzo, una donna di 76 anni.

A finire fuori strada sarebbe stato però un uomo di 49 anni, probabilmente il figlio, che agli agenti ha dichiarato di essere finito fuori strada nella notte e di essersi poi organizzato per il recupero dell'auto con il carro attrezzi. Nonostante il volo di qualche decina di metri, l'uomo non ha riportato ferite.