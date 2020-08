Aria irrespirabile e odori nauseabondi a Ponderano, il sindaco Locca chiede l'apertura di un tavolo tecnico

Aprire un tavolo tecnico per valutare quali provvedimenti attuare al fine di risolvere o mitigare la problematica dell'aria irrespirabile che da qualche tempo affligge il paese di Ponderano. Questa la richiesta inoltrata nei giorni scorsi dal sindaco Roberto Locca attraverso una lettera indirizzata al suo collega di Biella, Claudio Corradino, all'Asl Biella, all'Arpa e alla Provincia. "In relazione agli ultimi eventi relativi alla presenza di effluvi pestilenziali e nauseabondi presenti sul territorio di Ponderano - scrive il primo cittadino ponderanese - provenienti probabilmente da un'azienda sita sul territorio del Comune di Biella, facendo seguito alla precorse riunioni tenutesi presso gli uffici del Comune di Biella, con la presente si chiede l'apertura di un tavolo tecnico per poter valutare eventuali provvedimenti atti a risolvere o mitigare la problematica che ricorrentemente si presenta". Un nuovo passo verso la risoluzione di un problema che da tempo viene segnalato dai cittadini.