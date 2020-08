Lavori teleriscaldamento a Biella, stop alla circolazione all’incrocio tra via Trento e via Zara

Proseguono a Biella i lavori per l’ampliamento della rete del teleriscaldamento, a carico della ditta Engie. L’ordinanza del 20 agosto informa che da lunedì 24 agosto (ore 18) fino al 27 agosto (ore 18) è istituita la sospensione della circolazione all’incrocio Trento/Zara per i veicoli che provengono da via Zara.