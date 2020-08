La Voce di Impastato, a Mongrando una mostra che racconta il giornalista ucciso dalla mafia

Tra meno di un mese a Mongrando andrà in scena una mostra dedicata al giornalista e conduttore radiofonico Peppino Impastato, assassinato da Cosa Nostra il 9 maggio 1978 a causa delle sue denunce contro le attività criminali. Un'iniziativa dal profondo respiro nazionale, realizzata da Comune, Avviso Pubblico, Libera e Unione Montana Valle dell'Elvo che inizierà il 20 settembre e si concluderà l'11 ottobre.

“Impastato è uno dei simboli principali della lotta contro la mafia – spiega il sindaco Antonio Filoni – Siamo onorati di ospitare una rassegna importante come questa che ha fatto il giro dell'Italia, perfino alla Camera dei Deputati nel febbraio scorso. Sarebbe dovuta arrivare il 25 Aprile scorso, in occasione della Festa della Liberazione, ma purtroppo il Covid ci ha costretto a posticipare tutto ad un'altra occasione. Si tratta di uno dei primi appuntamenti di Avviso Pubblico dopo l'emergenza sanitaria”.

La mostra, dal titolo La Voce di Impastato – Volti e parole contro la mafia, verrà inaugurata domenica 20 settembre, alle 16, nel salone della Biblioteca civica di Mongrando e vedrà gli interventi del primo cittadino e del giornalista Ivan Vadori che, in tal sede, presenterà l'omonimo libro-inchiesta corredato dalle immagini del fotografo Elia Falaschi e incentrato sulla figura di Impastato, ucciso a soli 30 anni. “Avevo 10 anni quando avvenne quel delitto – ricorda Filoni - Il suo corpo venne ritrovato lo stesso giorno in cui venne scoperto in via Caetani, a Roma, il cadavere del presidente Aldo Moro. La notizia della morte di Impastato passò quasi inosservata ma oggi è uno degli emblemi della lotta alla mafia. È una mostra che si rivolge a tutti. L'obiettivo? Tramandare la sua memoria alle giovane generazioni. Mai come oggi occorre non abbassare la guardia”.

La mostra si potrà visitare dal lunedì al venerdì su appuntamento telefonando al numero 015.2560499; sabato e domenica dalle 9-12 e dalle 15-18 seguendo le norme vigenti.