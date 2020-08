L'opinione di Pietro Brovarone: "Referendum, perché no?"

Il diritto costituzionale, sin dai tempi dell'università, mi ha sempre affascinato, in quanto rappresenta il fondamento dello stato di diritto. La carta costituzionale rispecchia i valori di un popolo e, come nel caso di quella italiana, indica le regole fondamentali della rappresentanza popolare e le regole fondamentali per l'approvazione delle leggi a cui tutti dovrebbero rispetto.

I padri costituenti, quando nel 1948, stabilirono le regole per individuare il numero corretto di deputati e senatori che avrebbero dovuto rappresentare una popolazione che all'epoca contava circa 46 milioni di abitanti, non lanciarono certo i bussolotti in aria, ma individuarono un criterio proporzionale, ovvero un deputato ogni 80000 abitanti, mentre i senatori, eletti su base regionale, rappresentavano circa 200.000 abitanti ciascuno. Queste le disposizioni degli articoli 56 e 57 poi modificate con legge costituzionale n. 2 del 9 febbraio del 1963, ove a fronte di una popolazione di circa 50 milioni di abitanti, venne individuato il numero fisso di deputati in 650 e di senatori in 315, mantenendo all'incirca le proporzioni individuate dai padri costituenti.

Ora, il drastico taglio di rappresentanza votato con legge costituzionale che verrà sottoposta a referendum confermativo il prossimo 20 settembre, rappresenta, a giudizio di chi scrive un chiaro ed evidente indebolimento nel potere di rappresentanza popolare. La costante delegittimazione della politica e dei suoi rappresenti che, poi, sono i nostri rappresentanti, ha portato alla falsa rappresentazione secondo cui meno politici ci sono, meglio si è governati. Tale assunto, però, non tiene conto del fatto che meno rappresentanti popolari vi sono e più il potere si concentra in pochi soggetti con il rischio che gli interessi generali non vengano correttamente valutati. Il rapporto deputato territorio ha un valore non indifferente: volendo fare un piccolo esempio se domani il potere centrale avesse in animo di sopprimere il tribunale di Biella, per ragioni plausibilmente legittime ad un soggetto che vive in un territorio più ampio e il nostro territorio non avesse un suo rappresentante presso il potere politico, difficilmente riuscirebbe a far sentire la propria voce per giustificare l'utilità e la necessità di un presidio di legalità in un territorio che seppur di piccole dimensioni esprime ancora una grossa valenza economica e si presenta come area a bassa criminalità.

Appare, quindi, profondamente demagogica la scelta di ridurre la rappresentanza popolare per malcelati fini di cassa, quando, altri probabilmente sarebbero i tagli da attuare. La bontà di un sistema costituzionale e di rappresentanza non si valuta sulla base del fatto che, nel bene o nel male, la classe politica di questi ultimi anni è apparsa inadeguata, ma al più si lavora per rendere la detta classe politica migliore, però, questo è compito dei partiti politici che come dice la carta costituzionale concorrono con metodo democratico a determinare la politica nazionale. (Art. 49 Cost.)