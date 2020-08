A Pray procedono lavori alla nuova materna, sindaco: “Rispettato cronoprogramma”

Procedono spediti i lavori di costruzione della nuova scuola materna di Pray. Un'opera finanziata e realizzata da Achille Burocco che, al termine sarà consegnata al Comune. A comunicare l'ultimo aggiornamento dal cantiere il sindaco Gian Matteo Passuello in un post sui social che prosegue: “Dopo la realizzazione della platea in calcestruzzo armato, da giorni sono in arrivo quotidiano gli elementi prefabbricati in legno che vengono rapidamente posati in opera da personale specializzato.Si stima che in poche settimane di lavoro la struttura portante sarà portata a copertura. I lavori stanno rispettando il cronoprogramma previsto dal progetto, che prevede la messa in servizio già da settembre 2021”.

Ma non solo. A Pray si sono installate le strutture portanti e l'orditura del tetto della nuova scuola materna in solo quattro giorni di lavoro. “Complimenti alle maestranze – sottolinea il sindaco - e al Direttore dei lavori e naturalmente ad Achille Burocco che segue, consiglia e finanzia tutto questa grande struttura”.