Virtus Biella, ecco le rivali nel prossimo campionato di B1

Un girone di tutto rispetto, uno di quelli in cui si dovrà macinare tanti chilometri. Nella giornata di ieri è stata resa nota la composizione della stagione 2020/2021. La Prochimica Virtus Biella è stata inserita nel Girone A in un totale di cinque per tutta la penisola. Non ci sarà più la trasferta di Palau in Sardegna, non ci sarà più lo scontro con l'Albese dell'ex coach nerofucsia, Cristiano Mucciolo, così come la presenza delle forti Picco Lecco e Costa Volpino e di tutte le rimanenti società lombarde.

In compenso però tanta Toscana con le lunghissime trasferte a Pistoia, Lucca, Empoli e Pisa. In Lombardia la squadra del neo coach Stefano Colombo dovrà vedersela con due formazioni piacentine, Alsenese e la conosciuta Gossolengo con la quale la Virtus ha disputato la semifinale play off nel maggio 2019. Dopo tanti anni si torna al "vecchio" sistema quando le squadre piemontesi scendevano in Toscana a giocarsi il match. E questo comporta un aumento considerevole di chilometraggio nelle trasferte rispetto alla scorsa stagione.

Restano impossibili al momento le previsioni sulla potenzialità delle undici società comprese nel Girone A, di certo sarà un campionato combattuto nel quale la Virtus Biella potrebbe avere un dettaglio a suo favore: l'aver riconfermato il blocco del roster dello scorso anno con l'aggiunta della bocca di fuoco, l'opposto Stefania Mo. E questo ci sembra già una ripartenza con i fiocchi. Intanto la squadra si ritroverà giovedì 3 settembre al PalaSarselli, per la prima sgambata stagionale.

Il Girone A Campionato 2020/2021 di B1

Arredo Frigo-Makhymo Acqui Terme, Igor Volley Trecate No, Volley Parella Torino, Lilliput Pallavolo To, Prochimica Virtus Biella, PSA Olympia Genova, Conad Alsenese Pc, Busa Foodlab Gossolengo Pc, Timenet Empoli, Bionatura Nottolini Lu, FGL Pallavolo Castelfranco Pi, Blu Volley Quarrata Pt.