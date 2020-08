Under1000, sulle trincee della Linea Cadorna. Il racconto della 2^ giornata di Sara Lavino Zona FOTO

"Ieri giornata davvero impegnativa dal punto di vista mentale!" Questo è l'inizio del diario della seconda giornata di #Under1000 Valtellina Edition della nostra atleta Sara Lavino Zona. Nonostante il grande impegno nel portare a termine l'impegnativa tappa, questa notte Sara ha ancora avuto la forze di raccontare l'esperienza, Un arricchimento non solo sotto il profilo sportivo ma storico con passaggi verso le trincee del Passo di Verrobbio. La Linea Cadorna, la Grande Guerra. La paura.

"La prima parte in bici, da Castello dell’Acqua a Tartano è stata bella davvero -racconta Lavino Zona-. Quando riesci a perderti nei pensieri e goderti davvero l’aria in faccia, è come volare e... la salita arriva tanto inaspettata che nel capire la faticaccia, ci arrivi solo quando sei già a metà. Giunta a Tartano, ho pranzato e riposato un oretta... subito dopo mi sono messa in marcia verso il Passo Pedena, facilmente raggiunto. Li mi sono persa sui sentieri, o meglio sui non sentieri! Da programma, avrei dovuto seguire una traccia risultata poi inesistente e ho allungato e faticato non poco! Quando pensavo di essere ormai sulla retta via, ancora una volta il sentiero non era quello che avevo in mente di fare ma non bisogna scoraggiarsi no? Quindi sono arrivata al Passo San Marco, poi su verso le trincee del Passo di Verrobbio".

Qui si possono visitare i manufatti meglio conservati del tratto orobico della linea difensiva realizzata in base all'evenienza che gli austriaci potessero invadere la neutrale Svizzera ed aggredirci alle spalle. La storia scrive del lavoro di oltre 40 mila uomini per 88 postazioni di artiglieria oltre alle carrozzabili e mulattiere di collegamento. Ma Sara non ha il tempo di fare la turista. Forse in un'altra occasione.